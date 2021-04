JAKARTA - Sukses membintangi sederet film layar lebar, Kevin Ardilova akhirnya debut akting di original series Vision+, The Intern.

Mengusung genre romansa/drama, Kevin Ardilova menyebut series ini sangat berhubungan dengan kehidupan anak muda jaman sekarang.

"Ada banyak pesan moril dan edukasi yang disuguhkan The Intern, terutama bagi mereka yang akan memasuki dunia kerja. Bahwasanya tidak mudah loh jadi anak magang, banyak dinamikanya," terang Kevin Ardilova dalam acara press conference Vision+ Original Series The Intern, Senin (19/4/2021).

Lebih lanjut Kevin menjelaskan, The Intern sangat menarik disaksikan karena dibalut dengan elemen fashion yang berkualitas dari The F Thing. Ya, selama proses syuting berlangsung, The F Thing lah yang mengkurasi wardrobe atau outfit yang dikenakan oleh setiap pemeran.

Mereka mengenakan outfit yang berbeda-beda disesuaikan dengan karakter masing-masing.

Ketika berbicara soal tantangan dan pengalaman saat syuting, Kevin mengaku tidak menemui hambatan yang berarti. Kebetulan, ia sudah mengenal beberapa pemain sebelum bergabung dalam proyek series original tersebut.

"Alhamdulillah tidak ada kendala. Karena udah kenal dengan beberapa pemain, dan didukung dari divisi lain juga. Intinya seru banget, karena kebanyakan pemain kan masih muda-muda," tandasnya.

Sedikit sinopsis dari The Intern, series ini menceritakan tentang seorang mahasiswa semester akhir, Beckham, yang diperankan oleh Kevin Ardilova. Ia berkesempatan magang di sebuah perusahaan start up e-commerce di Jakarta. Lika-liku kehidupan sebagai anak magang akan dikupas habis di series tersebut.

