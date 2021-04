JAKARTA - Serial The Intern resmi memulai debutnya, pada 19 April 2021. Original series besutan Vision+ tersebut bercerita tentang perjuangan sekelompok anak muda dalam menghadapi proses kehidupannya sebagai pegawai magang.

Serial ini akan menguak habis, lika-liku kehidupan karyawan magang di The F Thing, sebuah perusahaan fashion e-commerce yang berbasis di Jakarta, sebelum akhirnya menjajal dunia kerja sesungguhnya.

Proyek garapan sutradara Glen Kainama itu dibintangi oleh sederet aktor-aktor muda berbakat Tanah Air. Beckham, karakter utama dalam serial ini diperankan oleh Kevin Ardilova. Dia digambarkan sebagai sosok yang tenang namun ambisius.

Tokoh Hazell, pegawai magang yang riang dan cerdas diserahkan kepada aktris Caitlin North. Sementara Bobbie Antonio berperan sebagai Zoe, karyawan magang yang jahil dan kocak.

Aktris Sere Kalina berperan sebagai Stella, pegawai yang dikenal galak, perfeksionis, namun juga perhatian. Selain aktor-aktor di atas, The Intern juga dibintangi aktor kawakan Indonesia seperti Asri Welas dan Jajang C. Noer.

Baca juga: The Intern, Serial Baru Vision+ tentang Dinamika Hidup Pegawai Magang

Serial The Intern merupakan hasil kolaborasi Vision Pictures sebagai rumah produksi dengan start-up e-commerce, The F Thing. Kerjasama itu akan menyajikan sudut pandang seputar fashion dan lingkungan perusahaan start-up.

"The Intern memiliki premis yang sangat relate dengan kehidupan anak muda, khususnya office life di lingkungan start-up seperti The F Thing," kata Valencia Tanoesoedibjo, CEO The F Thing.*

Baca juga: YG Tanggapi Rencana Perilisan Album Solo Lisa BLACKPINK