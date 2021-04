JAKARTA - Vision+ kembali hadir dengan original series terbaru, The Intern. Serial hasil kolaborasi aplikasi layanan over the top (OTT) itu bersama fashion e-commerce The F Thing memulai debutnya pada hari ini (19/4/2021).

Serial itu berkisah tentang mahasiswa semester akhir bernama Beckham (Kevin Ardilova) yang berkesempatan magang di The F Thing, perusahaan fashion e-commerce yang berbasis di Jakarta. Bersama Hazell (Caitlin North) dan Zoe (Bobbie Antonio), dia akan mencicipi suka duka sebagai pegawai magang.

Valencia Tanoesoedibjo, CEO The F Thing mengatakan, pihaknya terlibat dalam pembuatan serial tersebut, termasuk dalam alur cerita dan karakter. Tak hanya itu, wardrobe kece yang ditampilkan dalam serial ini juga disediakan oleh The F Thing.

“Kami memberikan masukan soal wardrobe, termasuk juga divisi-divisi yang ada di The F Thing. Dari segi alur cerita, kami memberikan masukan bagaimana serial ini bisa terlihat nyata dan relatable,” kata Valencia dalam konferensi pers virtual, Senin (19/4/2021).

Valencia mengungkapkan, The Intern dikemas dalam plot menarik yang menyajikan serunya kehidupan seorang pegawai magang di perusahaan e-commerce. Plot itu disajikan dalam genre komedi dan romance yang menyegarkan.

Valencia dalam keterangannya menambahkan, "Di sini banyak cerita-cerita yang seru dan menegangkan, layaknya kehidupan anak-anak start-up, kekinian, yang ceritanya relate sama anak-anak muda atau milenial zaman sekarang." Valencia Tanoesoedibjo berharap, serial The Intern tak sekadar memberikan hiburan pada penonton. Bahwa ada edukasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda lewat serial ini.*