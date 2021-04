JAKARTA - Persiteruan antara orang tua Bams Eks Samsons, Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul kian memanas. Kali ini ibu angkat dari Desiree, Muliana Tarigan, berani angkat bicara dihadapan publik.

Melalui akun Instagram milik Desiree, Bams, serta Prianka, wanita yang akrab dipanggil Ribu (sebutan nenek dalam bahasa Batak Karo) tersebut meminta agar menantunya tak lagi mengganggu dirinya serta anaknya. Bahkan ia mengatakan permohonan tersebut dengan nada tegas.

"Hotma jangan ganggu saya dengan anak saya. Memang kalian barangkali nggak tahu bagaimana sayangnya sama anak saya, jadi jangan ganggu Hot. Sorry to say that," ungkap Muliana dalam video di Instagram.

Baca Juga:

ART Desiree Tarigan Ngaku Disekap dan Dianiaya Majikan

Jawab Tudingan Tak Nafkahi Istri, Hotma Sitompul: Saya Beri Ratusan Juta Tiap Bulan

"Aku nggak bisa diganggu-ganggu. Saudaraku saja nggak ganggu aku, dia rangkul Desi itu," lanjutnya.

Tak berhenti sampai disitu, meski Desiree merupakan anak angkat, nyatanya Muliana tetap menyayangi dan menganggap ibu Bams seperti anak kandung sendiri. Ia bahkan memohon agar pengacara kondang tersebut bisa mengembalikan Desiree pada dirinya, jika sudah tak lagi ada rasa sayang.

"Hotma, kalau Hotma nggak sayang lagi sama Desi kembalikan ke saya. Dia adalah anak saya, saya sakit dibikin kayak gitu Hot. Jadi sudahlah, pisapun kalian saya nggak apa-apa, tapi jangan lagi diganggu-ganggu," paparnya.

Dalam video lain, Muliana bukan hanya pasrah jika Hotma akan menceraikan putrinya. Ia juga menegaskan agar menantunya bisa mengembalikan tanah miliknya, yang saat ini ditempati oleh sang menantu.

"Hotma Sitompoel kembalikan tanah saya dan jangan lagi ganggu saya dan anak saya Desi," pungkasnya.

(edh)