JAKARTA - 5 bulan menjalani biduk rumah tangga bersama Sule, keharmonisan Nathalie Holscher dan sang suami dipertanyakan. Bagaimana tidak? Tiba-tiba tak ada lagi foto kebersamaan Nathalie Holscher dan Sule di akun Instagram pribadi sang mantan DJ.

Dilihat dari feed Instagram Nathalie, Senin (19/4/2021), terlihat ada sekitar 57 foto. Namun, tak satupun tampak wajah Sule dari sekian puluh foto tersebut. Kendati demikian, masih ada beberapa foto dan video Nathalie bersama anak bungsu Sule, yakni Ferdi.

Di saat bersamaan, Nathalie mengunggah foto berlinang air mata di Instagram Storynya. "Kuat," tulis Nathalie disertai dengan foto dirinya menangis.

Bukan hanya itu, Nathalie juga kembali menuliskan keterangan foto yang mengundang tanya. "Enough is enough, I'm done!" lanjutnya.

Sontak hal itu membuat netizen mempertanyakan rumah tangga Nathalie dan Sule. Mereka terlihat membanjiri kolom komentar foto terbaru Nathalie untuk menanyakan hal tersebut.

"Bunda @nathalieholscher kenapa Bunda ngapus semua foto-foto bersama akang dan anak-anak, apa yang sebenarnya terjadi bunda," tanya tiarasunah90.

"Kenapa foto kebersamaan dengan anak dan suami semua dihapus??? @nathalieholscher Kenapa bundaaa??? Ada apa ini????" tambah dirtya79.

