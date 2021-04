JAKARTA - Istri Sule, Nathalie Holscher mendadak menghebohkan publik lewat unggahannya. Pada Minggu, 18 April 2021, wanita 28 tahun ini mengunggah foto wajahnya yang tampak bengkak lantaran menangis.

Tak hanya itu, air mata terlihat masih membasahi pipinya. "Kuat," tulis Nathalie pada unggahannya, seperti dikutip pada Senin (19/4/2021).

Tidak berhenti sampai di situ, pada unggahan berikutnya, Nathalie menuliskan sebuah kalimat yang menyatakan dirinya memilih pasrah terhadap keadaan. Ia terkesan ingin menyudahi sesuatu yang membuatnya tak bisa lagi untuk berpura-pura kuat.

"Enough is enough, i'm done!" tegasnya.

Sayangnya, tidak diketahui apa maksud unggahan dari ibu sambung Rizky Febian tersebut. Akan tetapi, potret kebersamaan dirinya dengan sang suami mendadak hilang dari akun Instagramnya.

