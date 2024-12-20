Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lukman Sardi Beri Saran soal Pindah Agama, Begini Reaksi Desta

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |20:06 WIB
Lukman Sardi Beri Saran soal Pindah Agama, Begini Reaksi Desta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lukman Sardi menjadi sorotan usai pernyataannya dalam podcast Vindes yang dipandu oleh Vincent dan Desta viral. Momen tersebut terjadi saat mereka berbincang santai membahas perjalanan karier dan kehidupan pribadi Lukman.

Awalnya, Desta melontarkan komentar mengenai perubahan hidup Lukman yang dianggapnya semakin baik.

"Tapi sekarang lo lebih bener kayaknya ya, Man, hidup lo," ujar Desta dalam tayangan di kanal YouTube Vindes, Jumat (20/12/2024).

Namun, Lukman dengan santai membantah dan menegaskan bahwa hidupnya selalu berada di jalan yang benar.

"Gue dari dulu juga bener," balas Lukman Sardi singkat.

Percakapan semakin menarik saat Desta menyinggung bahwa Lukman pernah dekat dengan dunia malam.

Telusuri berita celebrity lainnya
