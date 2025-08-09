Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kakak Lukman Sardi Dimakamkan di TPU Menteng Pulo Pagi Ini

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |06:10 WIB
Kakak Lukman Sardi Dimakamkan di TPU Menteng Pulo Pagi Ini
Kakak Lukman Sardi Dimakamkan di TPU Menteng Pulo Pagi Ini. (Foto: Instagram/@lukmansrd)
JAKARTA - Kakak perempuan Lukman Sardi, Nour Risanti alias Santi Sardi, akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan, pada pagi ini (9/8/2025). 

Santi Sardi yang merupakan mantan artis cilik di era ‘70-an itu mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Kramat 128, Senen, Jakarta Pusat, pada 8 Agustus 2025, pukul 15.15 WIB.

Kakak Lukman Sardi Meninggal Dunia
Kakak Lukman Sardi Dimakamkan di TPU Menteng Pulo Pagi Ini. (Foto: Instagram/@lukmansrd)

Tak dijelaskan apa penyebab kematian aktris Selalu di Hatiku tersebut. Namun dalam unggahannya di Instagram, Lukman Sardi menyiratkan sang kakak meninggal karena sakit. 

“Aku sangat mencintaimu, Mbak. Sekarang, Mbak sudah enggak sakit lagi dan bisa ketemu Papa di surga,” ujarnya sambil membagikan foto keranda almarhumah yang ditutupi kain hijau.

Lukman Sardi mengatakan, kepergian sang kakak merupakan kehilangan terbesar untuknya dan keluarga. “Namun yang penting, sekarang Mbak sudah tidak sakit lagi,” imbuhnya.  

Kakak Lukman Sardi Meninggal Dunia
Kakak Lukman Sardi Dimakamkan di TPU Menteng Pulo Pagi Ini. (Foto: Instagram/@lukmansrd)

Nour Risanti dikenal sebagai artis cilik di era ‘70-an. Namanya terkenal sebagai artis cilik angkatan Chicha Koeswoyo dan Yoan Tanamal.

Dia tercatat telah membintangi sederet proyek layar lebar, seperti Melawan Badai, Selalu di Hatiku, Satu Malam Dua Cinta, hingga Senyum untuk Mama.*

(SIS)

