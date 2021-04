JAKARTA - Boy William akhirnya buka suara terkait kegaduhan netizen lantaran kontennya yang dinilai menyudutkan Siti Badriah yang dinilai memiliki suara yang tidak bagus.

Bahkan, Krisjiana Baharudin sebelumnya sempat meradang usai suara istrinya Siti Badriah dibanding-bandingkan dengan penyanyi lain di konten YouTube Boy William.

Dia juga menuding Boy tak bijak lantaran memberikan pertanyaan kepada Lesti untuk mengurutkan nama penyanyi dangdut dari yang paling bagus dan jelek. Menurutnya pertanyaan tersebut justru memberikan opini yang jelek.

Tak hanya itu, dirinya pun menyebut konten yang dibuat Boy sangat konyol. Meskipun demikian, sikap Krisjiana tampaknya mulai melunak usai Boy meminta maaf secara langsung.

Bahkan dia membagikan ulang Insta Story sang presenter yang mengungkapkan dirinya telah berbicara kepada pihak Siti Badriah dan Krisjiana. Pria 26 tahun tersebut kemudian berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada Boy.

"Thank you bro, really appreciated," tulis Krisjiana di Insta Story seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (13/4/2021).

Dalam unggahannya, Boy sebelumnya menyampaikan permintaan maafnya. Dia mengklarifikasi sebenarnya semua konten yang dipublikasikannya hanya bertujuan menghibur khalayak. Agar suasana tak semakin keruh, Boy meminta para penggemar menjaga perkataan. Dia memastikan bahwa masalah ini sudah selesai dan menandai akun Instagram Siti Badriah dan sang suami, Krisjiana Baharudin, serta Lesti Andryani. "Jangan ada lagi pihak-pihak yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain ya please. Apalagi mau bulan puasa sebentar lagi. Saling rukun dan damai ya. Damai itu indah. Terima kasih semua sehat-sehat ya sukses buat kita semua," pungkasnya.