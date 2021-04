JAKARTA - Krisjiana Baharudin sempat meradang setelah kemampuan vokal istrinya, Siti Badriah dibandingkan dengan empat pedangdut lain. Dia menuding, Boy William sebagai pemilik vlog tak bijak lantaran memberikan pertanyaan yang berpotensi membuat gaduh publik.

Tak hanya itu, dia juga menyebut konten yang dibuat Boy William itu sangat konyol. Meskipun demikian, sikap Krisjiana tampaknya mulai melunak usai sang presenter meminta maaf secara terbuka lewat Insta Story, pada 12 April 2021.

Boy dalam unggahannya menegaskan, semua konten yang dipublikasikannya hanya bertujuan untuk menghibur khalayak. Tak ingin memperkeruh suasana, presenter 29 tahun itu meminta para penggemar untuk saling menjaga perkataan.

Dia memastikan bahwa masalah tersebut sudah selesai dan menandai akun Instagram milik Siti Badriah, Krisjiana Baharudin, serta Lesti Kejora.

Boy William dalam keterangannya mengatakan, "Jangan ada lagi pihak-pihak yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain ya please. Apalagi mau bulan puasa sebentar lagi. Saling rukun dan damai ya. Damai itu indah. Terima kasih semua sehat-sehat ya sukses buat kita semua."

Permintaan maaf Boy William itu kemudian ditanggapi suami Siti Badriah dengan mengucapkan terima kasih. "Thank you, bro. Really appreciated (Terima kasih bro, kami sangat menghargai permintaan maaf ini)," ujar Krisjiana Baharudin.

