JAKARTA - I Can See Your Voice episode Senin (12/4/2021) pukul 19.15 WIB akan menampilkan penyanyi legendaris Rita Sugiarto. Musisi asal Semarang ini mencoba peruntungannya untuk mendapatkan good voice dan menemaninya bernyanyi di final stage nanti.

Bunda Rita dan Alwiansyah ternyata cukup kesulitan untuk menebak apakah kontestan pilihannya good atau bad voice. Para detective pun mencoba membantu mereka berdua namun apa daya, detective pun ikut merasakan kesulitan tersebut.

Berikut adalah 7 detective celebrity yang akan memberikan masukan dan membuat pusing Superstar Senin 12 April adalah Okky Lukman, Ivan Gunawan, Wendi Cagur, Vega Darwanti, Lee Jeong Hoon, ZWendy Cagur, Selfi Nafilah dan Wahid KDI. Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai host yang selalu menemani pemirsa setianya di rumah.

Nama-nama para Mistery Singer selalu berbeda dan berdandan unik di setiap episodenya, pada episode minggu ini ada enam kontestan yang akan di tebak oleh Bunda Rita dan Alwiansyah, diantaranya Si goyang adu coklat, Koko food lover, Si mc kondang, Buaya buntung, Laki Ambyar. Siapakah mistery singer yang berhasil melaju kebabak final stage bersama para superstar nanti?.

Akankah Bunda Rita mendapatkan Good voice di percoban keduanya kali ini? Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season Senin, 12 April 2021 Pukul 19.15 WIB. Hanya di MNCTV, Selalu di Hati. Program ICSYVI juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

