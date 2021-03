JAKARTA - Pada I Can See Your Voice, Senin, 8 Maret 2021 yang akan menjadi superstar adalah musisi dangdut senior yang sudah lama berkecimpung di dunia dangdut, Ikke Nurjanah. Ia akan menggunakan seluruh pengetahuan bermusiknya sekaligus feelingnya untuk menebak Mistery Singer dan nantinya akan berduet di Final Stage.

Di sinilah keseruan I Can See Your Voice yang selalu memunculkan kejutan demi kejutan di setiap episodenya. Tak pelak, sering kali superstar terkecoh dengan penampilan, tingkah laku dan juga masukan-masukan dari detective yang justru membuat superstar salah memilih mistery singer.

Detective celebrity yang akan tampil Senin depan adalah Okky Lukman, Vega Darwanti, Wendy Cagur, Alifa Lubis, Chika Jessica, Rangga Moela dan Aiman KDI. Duo Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai host acara ini yang selalu setia memandu pemirsa di rumah.

Semakin seru dan semakin menantang, sampai-sampai Wendy bertaruh untuk tebakannya untuk meyakinkan kepada superstar Ikke Nurjanah. Alih-alih menggoda menggoda mistery singer Chika Jessica di tinggal dan dicueki pergi oleh peserta, Wendy pun demikian ia di marahi poleh peserta saat babak lipsync.

Kali ini para detective mendadak menjadi anak-anak dan mencoba menyanyikan lagu ‘Pelangi’, kemudian ada kontestan berambut palsu dan bertopeng yang bikin penasaran para detective dan superstar.

Pada episode ini akan kehadiran mystery guest yang akan menghebohkan para detective dan juga superstar untuk membantu mystery singer bernyanyi di stage, siapa kah mystery guest tersebut? Nama-nama para Mistery Singer selalu saja unik di setiap episodenya, pada episode kali ini ada enam kontestan yang akan di tebak oleh Ikke Nurjanah, diantaranya : Pujangga Asmara, Pengantin Baru, Penakluk Hati, Bunga Dahlia, Pencari Cinta, Nomor Satu. Siapakah mistery singer yang berhasil melaju kebabak final stage bersama superstar nanti?. Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season Senin, 8 Maret 2021 Pukul 19.00 WIB. Hanya di MNCTV, Selalu di Hati. Program ICSYVI juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.