JAKARTA - I Can See Your Voice selalu seru dan munculkan kejutan demi kejutan di setiap episodenya, sering kali superstar terkecoh dengan penampilan, tingkah laku dan juga masukan-masukan dari detective.

Setelah minggu lalu terkecoh oleh Mistery Singer Sehati, Inul Daratista pada akhirnya mendapat Bad Voice yang mengakibatkan Inul jatuh tersungkur mendengar suara peserta . Menjadi tayangan yang menjanjikan di setiap episodenya I Can See Your Voice (ICSYV) selalu memberikan tontonan yang menarik, lucu dan layak untuk disaksikan.

Baca Juga:

Superstar Bagi-Bagi Rezeki kemudian Jatuh Pingsan? Ada Apa?! Yuk, Saksikan I Can See Your Voice di MNCTV   

Detective Baper Pilihannya Tidak Dihiraukan, Alifa dan Onyo Berdebat Hebat, Ada Apa?!

Pada ICSYV kali ini yang akan menjadi superstar adalah seorang musisi dan juga seorang produser yaitu Maia Estianty, ia akan mencoba feelingnya untuk menebak Mistery Singer dan akan berduet dengannya di Final Stage pada Senin, 1 Maret 2021 Pukul 19.00 WIB .

Detective celebrity yang akan tampil Senin depan adalah Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Wendy Cagur, Ziva Magnolya, Rangga Moela dan Aiman KDI. Duo Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai host acara ini yang selalu setia memandu pemirsa di rumah.

Para detective yang penuh Canda tawa selalu saja menjadi wejangan untuk para superstar, kali ini Ivan Gunawan mencoba meniru gaya dukun tetapi untuk saat ini dewi fortuna tidak berpihak pada para detective. Pada episode ini Ivan Gunawan menjadi biang kerok kegagalan Bunda Maia untuk mendapatkan Mystery Singer yang diharapkan, Ivan Gunawan selalu memberikan tebakan yang salah sehingga peserta good voice tereliminasi. Sebagai ganjaran Ivan Gunawan dihukum jongkok oleh superstar dan mengubah niatnya untuk mencari bad voice saja untuk menjadi teman duetnya di final stage nanti.

Kemudian Jemimah Challenge yang sedang viral pun dilakukan oleh Ziva dan menantang Aiman untuk melakukan tantangan tersebut. Apakah mereka berhasil melakukan tantangan tersebut?

Nama-nama para Mistery Singer selalu saja unik di setiap episodenya, pada episode kali ini ada enam kontestan yang akan ditebak oleh Inul Daratista, diantaranya : Sang Penggoda, TTM, Si Gumuy, Kembar Manja, Pacar Rahasia dan Buaya darat. Siapakah mistery singer yang berhasil melaju ke babak final stage bersama superstar nanti?.

Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season Senin, 1 Maret 2021 Pukul 19.00 WIB. Hanya di MNCTV, Selalu di Hati.

Program ICSYVI juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

(aln)