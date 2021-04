JAKARTA – Boy William mengungkapkan fakta mengejutkan pada program K-Talk Palu di RCTI+.

Boy William dikenal merupakan seorang aktor, penyanyi, rapper, youtuber dan juga pembawa acara dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season sukses menggantikan Daniel Mananta sebagai pembawa acara dalam acara tersebut. Tak jauh berbeda dengan Daniel Mananta, sosok Boy William juga terkenal sebagai orang yang pandai dalam membawakan acara. Kali ini Boy William akan hadir pada program K-Talk Palu di RCTI+ bersama Amel Carla.

Program K-Talk Palu adalah podcast yang berisi cerita-cerita seru dari para artis terkenal. Tentunya akan ada cerita serta rahasia yang terkuak danpastinya sangat menyenangkan, menggemaskan dan mencengangkan.

Pada Kesempatan kali ini, Boy William akan berbagi cerita tentang kisah hidupnya mulai dari nol hingga bisa mencapai kesuksesan sampai saat ini. “Ngomongin konten kakak di youtube, kok agak banyak gimmick akhir-akhir ini mau ngalahin om Uya Kuya? Bercanda om Uya,” tanya Amel sebagai pembuka. “Hahaha yang kemarin ama Rizky Billar ya? Yoi itu kemarin kita ada gimmick lucu-lucuan, sebenarnya karena kan rizky terkenal kan sebagai orang yang suka nge-prank kan dia sering banget ngeprank Lesti, orang-orang disekitarnya, terus ya kita bikin aja buat lucu-lucuan eh tiba-tiba diambil sama lambe turah,” jawab Boy.

Selanjutnya Amel bertanya lagi tentang kehidupan seorang Boy William sebelum bisa menjadi yang sekarang, “kak Boy did you born rich, am i right?” Boy pun dengan tegas menjawab, “No! What’s rich? Rich yang itu apa, i was born in a family yang oma aku my grandma dia poor, sampai dia kemana-mana harus keliling kue lapis berdua sama opa aku jadi mereka ini ketok-ketok pintu jualan kue lapis karena waktu mama aku mau ngelahirin aku gabisa bayar rumah sakit tapi my grandma itu tipikal yang rajin sekali mel jadi meskipun dia kurang banget dia terus belajar gimana muterin uang sampai ujung-ujung nya karena dia pinter dia bisa kasih kita kehidupan yang enak,” ungkap Boy William

