JAKARTA - Wyatt Russell memerankan John Walker alias US Agent yang menggantikan posisi Steve Rogers sebagai Captain America di serial The Falcon and The Winter Soldier. Memerankan tokoh yang cukup besar, Wyatt rupanya cuek dengan respons netizen.

Pria 34 tahun ini tak mengetahui tanggapan mereka soal perannya sebagai John Walker karena tak pernah membaca komentar di internet. Ia merasa hal tersebut tak memberi manfaat untuknya.

"Aku tak mendengar hal apa pun dari fans. Aku tak tahu. Karena aku tak melihat internet," ujar Wyatt dalam wawancara bersama Okezone.

"Aku pikir itu racun dalam banyak hal dan tak membantu menyelesaikan pekerjaanku lebih baik. Aku tak membaca dan tak melihat apa pun, hanya menjalani hidupku," sambungnya.

Wyatt tampaknya merasa damai menjalankan kehidupannya tanpa memedulikan tanggapan netizen. Ia bahkan tak keberatan jika sosoknya tak dikenali sebagai aktor.

"Kupikir tak ada yang mengenaliku, itu bagus. Aku harus menjaganya," imbuh mantan atlet hoki AS ini.

Serial The Falcon and The Winter Soldier ini menceritakan Sam Wilson (Anthony Mackie) alias The Falcon dan Bucky Barnes (Sebastian Stan) alias The Winter Soldier. Mereka berjuang melawan kelompok anti patriotisme Flag Smasher.

Dua tokoh heroik itu mengemban tugas untuk menjaga perdamaian dunia di saat Steve Rogers bukan Captain America. Perannya digantikan oleh John Walker alias US Agent yang menjadi Captain America, berdasarkan persetujuan pemerintah.

