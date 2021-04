JAKARTA - Wyatt Russell menceritakan awal mula ketika dia mendapatkan tawaran berakting sebagai John Walker, Captain America yang baru di serial The Falcon and The Winter Soldier. Ia ternyata sempat tak percaya diri untuk mengemban karakter tersebut.

"Aku gugup. Mereka dapatkan orang yang salah (untuk memerankan John Walker)" ujar Wyatt dalam wawancara bersama Okezone.

Namun ia mendapatkan kepercayaan dari tim produksi The Falcon and The Winter Soldier. Wyatt Russell dianggap bisa memberikan sebuah kejutan ketika memerankan sosok U.S Agent.

"Tetapi mereka berpikir aku orang yang tepat untuk peran itu dan kupikir, aku mungkin bisa melakukan hal menarik," sambungnya.

Wyatt dihantui keraguan apakah dirinya mampu berakting sebagai John Waker, sesuai dengan ekspektasi pihak Marvel. Tetapi kekhawatiran itu menghilang setelah dia menjalaninya.

"Aku bukannya enggak menyangka (mendapatkan peran John Walker), tapi aku tak tahu apakah bisa menjadi sosok yang mereka inginkan? Apakah aku bisa melakukan itu? Namun sekarang aku bahagia," tuturnya.

Serial The Falcon and The Winter Soldier ini menceritakan Sam Wilson (Anthony Mackie) alias The Falcon dan Bucky Barnes (Sebastian Stan) alias The Winter Soldier. Mereka berjuang melawan kelompok anti patriotisme Flag Smasher.

Dua tokoh heroik itu mengemban tugas untuk menjaga perdamaian dunia di saat Steve Rogers bukan Captain America. Perannya digantikan oleh John Walker alias US Agent yang menjadi Captain America, berdasarkan persetujuan pemerintah.

