JAKARTA - Mollie Fitzgerald, seorang aktris yang pernah bermain dalam film Captain America: The First Avenger, baru saja ditangkap polisi karena diduga membunuh ibunya sendiri. Fitzgerald diamankan petugas di Olathe, Kansas, pada malam Tahun Baru.

Mollie Fitzgerald diduga membunuh ibunya dengan cara menusuk. Patricia 'Tee' Fitzgerald ditemukan sudah tak bernyawa di kediamannya di Olathe, Kansas, pada 20 Desember 2019.

Bagi Anda yang penasaran dengan peran Mollie Fitzgerald di Marvel Cinematic Universe, ia adalah satu dari sekian banyak Star girls. Fitzgerald tampil dalam salah satu adegan sebagai gadis panggung ketika Howard Stark diperkenalkan di Star Expo 1943. Meski tidak jelas perannya, Fitzgerald tetap tercatat masuk dalam credit The First Avenger.

Menurut pemberitaan THR, sebelum dibunuh, Patricia Fitzgerald sedang dalam proses adaptasi dari pindahan di Kansas. Selama beberapa dekade sebelumnya, Patricia tinggal di Houston, Texas.

Dalam sebuah pernyataan, kakak Patricia, Gary, mengungkapkan duka cita mendalam atas tragedi kematian Patricia Fitzgerald. Namun Gary sendiri tak ingin membahas lebih dalam soal peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Mollie Fitzgerald.

"Kami sangat terkejut. Semuanya tak penting lagi soal pemberitaan yang ada, kami kehilangan seseorang yang kami sayangi," katanya.

Marvel Studios sendiri saat ini sedang mempersiapkan banyak proyek baru. Black Widow akan tayang pada 1 Mei 2020, The Falcon and the Winter Soldier menyusul pada musim gugur 2020, The Eternals akan tayang pada 6 November 2020, dan masih banyak lagi film lainnya di tahun 2021.