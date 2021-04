LOS ANGELES - Wyatt Russell memerankan sosok John Walker alias US Agent yang menjadi Captain America baru di serial The Falcon and The Winter Soldier. Berakting di serial Marvel ini memberikan dua tantangan untuknya, yakni secara fisik dan mental.

"10 jam per hari melibatkan fisik jadi lelah, sakit, dan aku sudah bukan usia 25 tahun lagi, jadi butuh waktu lama untuk pulih," ungkap Wyatt dalam wawancara eksklusif bersama Okezone.

Sementara itu, tantangan secara mental yang dia terima adalah ketika harus berakting dengan menggunkan kostum lengkap. John Walker, sebagai US Agent, memiliki kostum mirip dengan Captain America era Steve Rogers.

Baca Juga:

- Chris Evans Ungkap Keputusan Terbaiknya Jadi Captain America

- Chris Evans Beri Pesan Tersirat Comeback Jadi Captain America

"Tampil dengan topeng, akting dengan kostum, itu benar-benar hal yang gila saat kamu melakukannya. Kamu jadi seperti orang bodoh," ungkap Wyatt sambil terkekeh.

"Jadi yang bisa kita lakukan adalah lupakan saja soal kostumnya saat berakting," sambung pria 34 tahun itu.

Serial The Falcon and The Winter Soldier ini menceritakan Sam Wilson alias The Falcon dan Bucky Barnes alias The Winter Soldier. Mereka berjuang melawan kelompok anti patriotisme Flag Smasher.

Dua tokoh heroik itu mengemban tugas untuk menjaga perdamaian dunia di saat Steve Rogers bukan lagi Captain America. Perannya digantikan oleh John Walker alias US Agent yang menjadi Captain America, berdasarkan persetujuan pemerintah.

Sebagai informasi, The Falcon and the Winter Soldier telah tayang di Disney Plus. Selain Wyatt Russell, serial ini juga dibintangi oleh Sebastian Stan sebagai Bucky Barness alias Winter Soldier dan Anthony Mackie sebagai Sam Wilson alias Falcon.