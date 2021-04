JAKARTA - Erin Kellyman berperan sebagai Karli Morgenthau, antihero di serial terbaru Marvel, The Falcon and The Winter Soldier. Ia menceritakan prosesnya mendapatkan peran tersebut.

"Aku dapat audisi dari agensiku dan audisi pertama aku tak dapat skrip apa pun dari Marvel. Aku sepertinya memainkan peran berdasarkan skrip dari film lain," ujar Erin dalam wawancara eksklusif bersama Okezone.

Erin hanya tahu audisinya itu untuk peran di proyek baru Marvel Studios. Tetapi, ia sama sekali tak tahu apakah itu untuk film atau serial.

Singkat cerita, dia dipanggil lagi untuk casting melakukan adegan serupa namun sedikit berbeda. Aktris Solo: A Star Wars Story itu kemudian dikenalkan dengan karakter Karli Morgenthau untuk serial The Falcon and The Winter Soldier.

"Aku menyadari bahwa ini karakter besar. Dia (Karli Morgenthau) sepertinya keren. Aku tak pernah mengekspektasikan semuanya terjadi, dan aku mendapatkan peran ini, aku sangat terkejut," ungkapnya.

Dalam kisah The Falcon and The Winter Soldier, Karli Morgenthau merupakan pemimpin Flag Smasher, yang terdiri dari 8 orang. Bersama timnya, ia kerap melakukan berbagai aksi kejahatan demi mewujudkan misinya. Kejahatan Flag Smasher ini lah yang terus dilawan oleh dua peran utama serial ini, Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) dan Bucky Barnes alias Winter Soldier (Sebastian Stan). Mereka mengemban tugas untuk menjaga perdamaian dunia. Sebagai informasi, The Falcon and the Winter Soldier telah tayang di Disney Plus. Selain Erin Kellyman, serial ini juga dibintangi oleh Wyatt Russell sebagai Captain America, Sebastian Stan sebagai Bucky Barness alias Winter Soldier dan Anthony Mackie sebagai Sam Wilson alias Falcon.