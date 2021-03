JAKARTA - Aktris Raline Shah menjadi buah bibir warganet akibat unggahannya di Instagram. Perempuan 36 tahun tersebut menuai kritik pedas publik karena diduga mengenakan alas kaki di dalam masjid.

Dalam foto unggahannya tersebut, aktris Surga yang Tak Dirindukan itu berpose di sebuah lorong bernuansa Timur Tengah. Ia mengenakan baju kurung bercorak hijau dan putih, lengkap dengan sandal berwarna nude.

"Tidak ada kebetulan dalam hidup, hanya kesejajaran," ujarnya melengkapi unggahan tersebut pada Senin (29/3/2021).

Foto tersebut kemudian dihujani protes netizen dan menuding sang aktris menggunakan alas kaki di dalam masjid. "Di dalam masjid enggak boleh pakai sepatu, Raline Shah," ujar seorang warganet di kolom komentar.

"Numpang selfie di masjid, tapi sandalnya dilepas atuh," tutur seorang warganet. Namun pengguna Instagram lainnya mencoba untuk membela sang aktris dengan menjelaskan bahwa tempat Raline Shah berfoto itu bukanlah sebuah masjid, melainkan hotel di Dubai, Uni Emirat Arab.

Seorang netizen tampak berkomentar, "Ini lokasinya di Hotel Burj Al Arab, netizen. Interiornya memang mirip masjid. Ayo cek Google dulu netizen yang budiman sebelum komentar apalagi membully. By the way, keren fotonya Kak Raline."

"Dasar netizen jarang piknik! Itu bukan masjid, tapi Burj Al Arab. Hotel di pantai Dubai," sahut seorang pengguna Instagram membela Raline Shah.*

