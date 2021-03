JAKARTA - Pandemi virus Covid-19, kembali membuat jadwal tayang film internasional tertunda. Salah satunya, film yang datang dari produksi Disney.

Disney menjelaskan bahwa Black Widow dan Cruella mengalami penundaan tayang. Selain ditunda, film tersebut akan tayang di bioskop dan Disney + pada tanggal pemutaran perdana masing-masing.

Dilansir dari Daily Mail, Kamis (25/3) Black Widow, film spin-off Marvel yang dibintangi Scarlett Johansson awalnya dijadwalkan tayang perdana pada 7 Mei, tetapi telah ditunda hingga 9 Juli.

Sementara itu, Cruella, yang dibintangi Emma Stone sebagai penjahat, masih akan tayang perdana pada tanggal pemutaran aslinya yaitu 28 Mei. Namun, sekarang film ini juga akan hadir di platform streaming.

Hanya dua dari tujuh judul film yang telah diubah Disney sehubungan dengan pandemi Covid-19. Free Guy telah ditunda hingga 13 Agustus, The King's Man hingga 22 Desember, Deep Water hingga 14 Januari 2022, dan Death on the Nile pada 11 Februari 2022. Semua film ini hanya akan tayang di bioskop.

Sementara itu, penayangan Black Widow dipastikan mundur. Shang-Chi dan Legend of the Ten Rings telah diundur dari tanggal pemutaran perdana Juli hingga 3 September. Film itu akan tayang di bioskop.

Namun, yang tidak tayang di bioskop adalah film Pixar Luca, yang akan tersedia di Disney + pada 18 Juni. Ketua distribusi Disney Media dan Hiburan, Kareem Daniel, menjelaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan fokus dalam menyediakan pilihan konsumen dan melayani preferensi audiens yang berkembang.

