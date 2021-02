JAKARTA - Via Vallen rupanya tak khawatir saat pertama kali ditawarkan menyanyi untuk original soundtrack Disney's Raya and The Last Dragon berjudul Kita Bisa, meski lagu tersebut berada di luar genre dangdut koplo.

Lagu tersebut diadaptasi dari original soundtrack berjudul Lead the Way, yang dinyanyikan Jhene Aiko. Dalam versi Via, musik yang dihadirkan bernuansa R&B.

"Aku pede banget dapat tawaran ini. Tidak ada rasa tak percaya diri sama sekali. Aku merasa bisa menyanyikan lagu genre seperti ini," kata Via dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/2/2021).

Menurut Via, momen ini justru menjadi kesempatan menunjukkan kemampuannya bernyanyi di luar genre dangdut kepada masyarakat, terutama penggemarnya.

"Ini lho, Via juga bisa menyanyikan lagu seperti ini. Malah aku excited banget menyanyikan lagu ini," kata perempuan kelahiran 1 Oktober 1991 itu.

Bahkan, Via mengeksplorasi kemampuan bermusiknya di lagu ini. Ia banyak memberi ide kepada vocal director untuk memperkaya lagu Kita Bisa ini. Hasilnya pun membuat sang pedangdut puas karena di luar ekspektasinya.

Raya And The Last Dragon merupakan karya pertama Walt Disney Animation Studios yang mengambil inspirasi dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Berbagai elemen seperti budaya, kebiasaan, dan adat istiadat masuk dalam penggambaran film.

Animasi ini menceritakan tentang pendekar Raya yang berjuang mencari naga terakhir untuk mempersatukan negeri Kumandra. Rencananya, film ini akan ditayangkan pada 3 Maret 2021 di bioskop Tanah Air.

