JAKARTA - Penyanyi Via Vallen bahagia karena didapuk sebagai penyanyi original soundtrack film Raya and The Last Dragon versi bahasa Indonesia berjudul Kita Bisa. Ia akhirnya bisa mewujudkan impiannya menyanyikan soundtrack film Disney.

"Perasaannya senang banget karena waktu kecil saya penggemar Disney. Dulu saya sering liat penyanyi Indonesia membawakan lagu dari Disney, aku punya impian, 'kapan giliran aku?'," kata Via dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/2/2021).

"Ternyata bulan Desember 2020, aku dihubungi tim Disney Indonesia, diajak kolaborasi bawain lagu Kita Bisa. Langsung wow! Ini gimana ya, langsung terima aja," sambungnya.

Lagu Kita Bisa diadaptasi dari lagu original soundtrack Raya and The Last Dragon berjudul Lead The Way, yang dinyanyikan Jhene Aiko. Meski demikian, Via berusaha membawakan lagu ini dengan karakternya sendiri.

Via kemudian menuturkan proses produksi lagu tersebut. Ia mulai rekaman pada Januari lalu, dan menjalani proses syuting selama 24 jam. Proses syuting video klip terlama yang pernah dijalani Via.

"Syutingnya terlama dalam sejarah hidup aku. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi lagi. Tapi seru, enggak kerasa capek," kata perempuan kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1991 itu.

Lebih lanjut, Via merasa puas dengan konsep video klip lagu Kita Bisa yang dibuat dengan memasukkan unsur kebudayaan Indonesia, mulai dari batik hingga pencak silat.

Raya And The Last Dragon merupakan karya pertama Walt Disney Animation Studios yang mengambil inspirasi dari budaya Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Animasi ini menceritakan tentang pendekar Raya yang berjuang mencari naga terakhir untuk mempersatukan negeri Kumandra. Rencananya, film ini akan ditayangkan pada 3 Maret 2021 di bioskop Tanah Air.

