LOS ANGELES - Fans Taylor Swift dan Katy Perry. Pasalnya, istri Orlando Bloom itu tiba-tiba menyinggung kemungkinan berduet dengan Taylor Swift.

Semua bermula saat Katy menjadi juri di American Idol episode 22 Maret 2021. Ia mengomentari penampilan duet kontestan Camille Lamb dan Althea Grace yang membawakan lagu You Don't Own Me.

Setelah itu, Katy menengok ke arah juri lainnya, Lionel Richie dan Luke Bryan. "Bisakah kalian bayangkan, jika Taylor (Swift) dan aku bekerja bersama? Apa yang bisa kami lakukan?" kata Katy seperti dilansir Billboard, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga:

- Berdamai, Taylor Swift Peluk Katy Perry dalam Video Klip Terbaru

- Katy Perry Tunda Perilisan Album SMILE

Pernyataan dan pertanyaan Katy itu tentu saja langsung menghebohkan fans. Kolaborasi dua solois wanita ini memang sudah lama dinantikan penikmat musik Barat.

"Taylor Swift dan Katy Perry akan menguasai industri musik bersama," komentar @readyf0it.

"Ya! Kami bisa bayangkan Bad Blood featuring Katy Perry (versi Taylor Swift)," sambung @everIorestan.

"Beri kami kolaborasi itu," tuntut @thejitterbug759.

Setelah lama berseteru, Katy dan Taylor akhirnya berdamai pada 2019 ketika pelantun Fireworks itu tampil sebagai cameo di video klip Taylor, You Need to Calm Down. Pada 2020, Katy juga menyatakan ia selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan mantan kekasih Calvin Harris tersebut.

(LID)