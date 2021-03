JAKARTA - RCTI+ menyalurkan bakat dan disaksikan oleh banyak orang dengan mengikuti kompetensi Show Your Talent, sebuah kompetisi yang diadakan oleh RCTI+ dalam fitur HOT (Home Of Talent).

Cara mengikuti kompetisinya mudah, semua orang dapat membuat video bakat paling keren lalu upload dalam kompetisi Show Your Talent di fitur HOT aplikasi RCTI+. Mudah kan? Jadi tunggu apa lagi?

Kalau kamu punya bakat keren dan bingung bagaimana caranya agar bakat kalian bisa dilihat oleh banyak orang, ikuti segera kompetisi Show Your Talent di aplikasi RCTI+ dan hadiah jutaan rupiah! Berikut beberapa video dari mereka yang sudah upload bakat-bakat keren mereka di kompetisi Show Your Talent dalam aplikasi RCTI+:

Bakat Bernyanyi Dengan Cover Song Putus Atau Terus by Gracia Felicita untuk video selengkapnya dapat kamu lihat melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/17462.

Bakat Bela Diri (Karate), untuk video selengkapnya dapat kamu lihat melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/11812 dan kalau kamu suka, kamu juga bisa bantu vote sebanyak-banyaknya ya!

Bakat Akting, untuk video selengkapnya dapat kamu lihat melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/7354.

Kalau dari video di atas ada yang kamu suka, kamu juga bisa bantu vote sebanyak-banyaknya ya!

Itu beberapa video dari kontestan yang sudah mengikuti kompetisi Show Your Talent di bidangnya masing-masing. Show Your Talent di fitur HOT kini telah memasuki periode ketiga dan untuk kamu yang belum ikutan atau baru tahu, belum terlambat kok! Masih banyak waktu dan kamu bisa ikutan. Yuk, buruan! Upload video bakat keren kamu ke Show Your Talent di RCTI+ dan menangkan hadiah jutaan rupiah dengan klik link ini https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/28

Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan, “Dalam kompetisi Show Your Talent, disini masyarakat bebas menunjukkan bakatnya. Buat kalian yang punya talenta atau bakat, upload video kamu dan dapatkan kesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Selain mendapat uang tunai kalian berkesempatan mendapatkan official merchandise T-Shirt Ikatan Cinta.”

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV,GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi,hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. ● Website: https://www.rctiplus.com/ ● Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ ● Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus ● Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/ ● Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in ● App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599