LOS ANGELES - Demi Lovato akhirnya buka suara soal pengalaman pahitnya kala mengalami overdosis. Tak sampai disitu, ia juga mengalami pelecehan seksual.

Pelantun Sorry Not Sorry itu bahkan mengalami pelecehan seksual oleh seorang pengedar narkoba.

"Aku tidak hanya overdosis, aku juga dimanfaatkan," tutur Lovato seperti dikutip dari laman People, Kamis (18/3/2021).

Dugaan tersebut pun muncul usai Lovato ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Bahkan perempuan 28 tahun itu pun mengaku pelaku membiarkannya dalam kondisi sekarat usai melecehkannya.

"Aku benar-benar dibiarkan mati setelah dia memanfaatkanku. Ketika aku terbangun di rumah sakit mereka juga bertanya apakah kami melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka, aku menjawab ya," katanya.

"Sampai sebulan setelah itu, aku menyadari kondisi overdosis membuatku tak bisa membuat keputusan secara konsensual," imbuhnya.

Rupanya kejadian tersebut bukan pertama kalinya bagi Lovato. Dia mengaku pernah diperkosa saat usianya masih remaja.

"Saat remaja aku juga kehilangan keperawanan karena pemerkosaan dan aku benci untuk mengingatnya," tuturnya. Trauma Lovato ternyata membawanya untuk menjalani pengobatan dan rehat intensif. Namun tak dipungkiri bila kejadian yang dialaminya tak bisa hilang begitu saja dari ingatannya. "Trauma semacam itu tidak bisa hilang begitu saja dan tak bisa hilang dalam bulan-bulan awal rehab," katanya.