LOS ANGELES - Penyanyi Demi Lovato belakangan menjadi perhatian publik. Bukan tanpa alasan, pelantun Give Your Heart a Break tersebut menyatakan dirinya sebagai non binary atau non biner.

Untuk diketahui, non-biner merupakan istilah untuk identitas gender yang tidak merujuk spesifik pada satu gender laki-laki atau perempuan. Mereka menggunakan kata ganti dia/mereka atau they/them bukan she/he atau perempuan/laki-laki.

Sebenarnya, Demi Lovato bukan satu-satunya selebriti yang menyebutkan dirinya non biner. Beberapa selebriti juga sempat mengaku sebagai non biner. Untuk mengatasi lebih lanjut, berikut MNC Portal Indonesia rangkum untuk Anda:

1. Sam Smith





Pada 2019, Sam Smith juga sempat mengaku dirinya bukanlah pria atau wanita namun diantaranya (non biner). Seperti Lovato, pelantun I'm Not The Only One itu juga tak ingin disebut dengan kata ganti he/she melainkan they/them.

2. Ellen Page





Ellen Page juga sempat menggemparkan publik pada 2020 silam. Hal tersebut lantaran dirinya mengaku sebagai transgender dan non biner. Melalui Twitter, dia juga mengatakan dirinya ingin disebut sebagai he/they. Dalam kesempatan tersebut dia juga mengungkapkan nama barunya yakni Ellion Page.

3. Janelle Monae

Penyanyi Janelle Monae menjadi selebriti berikutnya yang mengaku sebagai non biner. Dia sempat me-retweet sebuah gif karakter non biner dari tayangan animasi dan menambahkan tagar #IAmNonBinary. 4. Ruby Rose Berikutnya ada model dan aktris Roby Rise yang mendeskripsikan gendernya sebagai 'fleksibel dan netral.' Dia juga mengatakan dirinya bukan merupakan perempuan ataupun laki-laki.