LOS ANGELES - Demi Lovato dan Max Ehrich pernah menjalin hubungan. Kini, keduanya malah melakukan aksi saling menyindir satu sama lain dengan mengaitkan hubungan yang sudah berakhir tersebut.

Melansir Page Six, Sabtu (21/11/20), Demi yang belum lama ini mengupload penampilan barunya dengan potongan rambut mohawk setengah cukur yang edgy ini menarik perhatian Ehrich untuk memberikan komentar.

"Berhentilah berbicara tentang saya di acara penghargaan. Terima kasih." tulis Ehrich pada kolom komentar unggahan Demi Lovato.

Aktor 29 tahun tersebut menambahkan dalam komentar lain, menyebutkan pelantun Sorry Not Sorry tersebut menggunakan perpisahan mereka untuk menarik popularitas.

"Memanfaatkan perpisahan kami untuk mendapatkan pengaruh di PCA (People’s Choice Awards) tidaklah berperasaan.” jelas Ehrich.

Diketahui Lovato menghadiri ajang People’s Choice Awards dan memberikan sebuah speech. Walau Lovato tidak menyebutkan nama Ehrich ataupun hal terkait pertunangan, namun Ehrich mengganggap hal tersebut membawa namanya.

Sebelumnya Ehrich bahkan menyebutkan perpisahan mereka di Instagram Stories-nya sendiri selama berhari-hari, menggunakan kesempatan untuk mempromosikan film Southern Gospel yang akan datang.

Sementara dari komentar tersebut malah membuat penggemar Lovato geram akibat ulah Ehrich. "@maxehrich Anda berkomentar untuk pengaruh. Berhenti dengan psikologi terbalik saat Anda adalah orang yang menginginkan pengaruh. Berhenti terobsesi dengan @ddlovato."

