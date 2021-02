LOS ANGELES - Penyanyi Demi Lovato bercerita tentang peristiwa overdosis obat-obatan terlarang yang dialaminya pada 2018. Dia mengaku, kejadian itu hampir membuatnya meregang nyawa.

“Aku mengalami tiga kali stroke dan serangan jantung. Dokter mengatakan, aku hanya memiliki waktu 5 sampai 10 menit untuk bertahan hidup,” ungkapnya dalam program dokumenter Demi Lovato: Dancing with the Devil.

Pelantun Sorry Not Sorry itu bahkan menggambarkan dirinya seperti kucing yang memiliki banyak nyawa karena bisa melewati momen genting tersebut. "Saat ini, aku hidup dengan nyawa kesembilan ku. Aku siap melakukan apa yang kusuka, yaitu membuat lagu,” tuturnya.

Mengutip CBS News, film dokumenter Demi Lovato itu terbagi menjadi empat bagian yang berfokus pada kehidupan pribadi dan profesional Demi Lovato menjelang dan sesudah mengalami overdosis pada Juli 2018.

Trailer video itu memperlihatkan para sahabat, dari Elton John hingga Christina Aguilera yang berpendapat tentang insiden tersebut. Mereka mengaku tak percaya, penyanyi 28 tahun itu dapat selamat dari overdosis.

Dalam Television Critics Association pada 17 Februari silam, Lovato mengungkapkan, overdosis membuatnya mengalami kerusakan otak dan hal itu berdampak pada kehidupan kesehariannya saat ini. “Aku tidak bisa lagi mengendarai mobil, karena penurunan penglihatan. Dalam waktu yang lama, aku mengalami kesulitan saat membaca karena penglihatanku berbayang,” ungkapnya. Lovato terbilang terbuka dengan kecanduannya pada narkotika. Pada 2017, dalam film dokumenter Simply Complicated, dia mengaku telah mengonsumsi kokain sejak masih berusia 17 tahun. Beberapa tahun kemudian, dia didiagnosis gangguan bipolar. Sementara itu, film dokumenter Demi Lovato: Dancing with the Devil akan tayang perdana, pada 23 Maret 2021.* Baca juga: Dayana Minta Maaf setelah Kehilangan 500.000 Follower di Instagram