JAKARTA – Jemimah Cita harus pulang lebih awal dari panggung Indonesian Idol Special Season pada Senin malam (15/3). Meksipun Jemimah kerap viral di social media, namun hasil voting tak bisa menolong dia di ajang Indonesian Idol.

Langkahnya harus terhenti di babak Top 5 Indonesian Idol, Jemimah mengucapkan rasa syukurnya. Sebab, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sampai di babak 5 besar. “It has been a blessing, Top 5 is actually beyond my imagination. I’m happy, I’m grateful,” kata Jemimah sambil tersenyum.

Kangen sama Jemimah? Tenang kamu bisa bernostalgia dan mendengarkan cerita Jemimah tentang kesehariannya di Indonesia Idol. Idol Live Chat di RCTI+ kembali hadir untuk menemani kalian semua Idol Lovers, dan yang pastinya akan ada banyak keseruan mulai dari cerita menarik, games seru dan yang paling ditunggu adalah menjawab pertanyaan di kolom live chat.

Episode kali ini bertemakan Top 5 Idola Indonesia dan akan ada Rimar, Melisa, Jemimah, Mark, dan Anggi yang akan menemani para Idol Lovers dimanapun berada. Namun nasib buruk ada pada Jemimah, berulang kali masuk dalam bottom two, dan akhirnya di babak Top5 pada Senin, 15 Maret 2021 kemarin Jemimah harus tereliminasi. Oleh sebab itu, spesial Idol Live Chat kali ini akan lebih membahas seputar Jemimah sebagai kenangan akhir untuk semua Idol Lovers khususnya untuk Jemimah.

Diawali oleh segmen challenge antara Jemimah dan Melisa, dimana mereka harus menyanyikan sebuah lagu yang merupakan soundtrack dari sinetron yang kini sedang naik daun, yaitu Cinta Tanpa Batas Waktu. Namun bedanya adalah, mereka harus menyanyikannya dengan bahasa daerah mereka masing-masing, Melisa akan menyanyikan dengan bahasa Jawa, sedangkan Jemimah akan menyanyikan dengan bahasa Depok namun karena bahasa tersebut kurang cocok, akhirnya Jemimah akan bernyanyi dengan bahasa inggris. Dan ternyata mereka melaksanakan dengan sangat keren.

Setelah seru melaksanakan challenge bersama Melisa, kini saatnya Jemimah akan bercerita sedikit sesuai dengan tema dan akan membalas beberapa pertanyaan yang ada di kolom live chat. Jemimah menceritakan bagaimana pertama kali dia mengikuti Indonesian Idol Special Season, “Pertama kali aku ikut Indonesian Idol Special Season itu jujur ya aku gak nyangka aku bisa lolos, fun fact audisi aku itu adalah momen ter- apa ya yang bikin aku trauma, bukan trauma sih, apa ya kayak aku kaget banget waktu audisi karena aku kira yang sebelumnya aku jarang dapat kritik sekarang aku dapat kritik di audisi tersebut.” ungkap Jemimah.

Masuk pada segmen dimana Jemimah akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tersedia di kolom live chat, “Makanan yang Jemimah tidak suka apa?” Jemimah pun segera menjawab, “Aku tidak terlalu suka dengan sayur sebenarnya, tapi karena aku anaknya sering sakit jadi mau tidak mau aku harus memakan sayur.” jawab Jemimah.

Masih banyak keseruan lainnya di Idol Diary, Penasaran? Saksikan melalui Idol Diary eksklusif hanya di RCTI+

