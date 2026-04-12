Reza Rahadian Jadi Peran Utama di Descendants of The Sun Versi Indonesia, Tuai Pro-Kontra Warganet

JAKARTA - Drama Korea berjudul Descendants of the Sun (DOTS) akan di-remake dengan versi Indonesia dan digarap langsung oleh sutradara ternama, Hanung Bramantyo. Namun rencana ini ramai diperbincangkan di media sosial X.

Adapun perbincangan tersebut dipicu karena dua nama pemeran utama DOTS versi Indonesia akhirnya diungkap ke publik. Dua aktor yang akan menjadi bintang utama yakni Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo.

Namun pengumuman ini justru memicu beragam reaksi dari publik. Tak hanya soal pemerannya, namun netizen juga turut membahas soal alasan remake cerita dari negeri ginseng tersebut.

Kebanyakan dari mereka menilai cerita dengan latar militer kurang cocok jika diadaptasi ke Indonesia. Karena menurut warganet, militer di Indonesia jauh berbeda dengan militer di Korea Selatan.

“Militer versi sini tidak menjual, yg ada warganya emosi mau siapapun pemainnya jujur. Tujuan me-remake bagus Krn drama populer, tp again militer di sini menyebalkan wkwkw,” tulis akun X @aretta****.

“Kadang remake an film indo itu ngadi2 ga relate bgt,” tulis akun X @penduduktain***.

Selain konsep cerita, pemilihan Reza Rahadian sebagai pemeran utama juga turut dikritik warganet. Meski diakui sebagai aktor berbakat, namun banyak yang berharap bahwa pemeran utama film adaptasi ini dapat diperankan oleh aktor Indonesia lainnya seperti Herjunot Ali hingga Chicco Jeriko.