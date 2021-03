JAKARTA - Minari menjadi film yang [paling banyak diperbincangkan di 2021. Kesuksesan Minari terbukti dengan menerima enam nominasi Oscar 2021.

Minari dinominasikan untuk Best Picture, Steven Yeun untuk Best Actor, Youn Yuh Jung untuk Best Supporting Actress, Lee Isaac Chung untuk Best Director, Lee Isaac Chung untuk Best Original Screenplay, dan Emile Mosseri untuk Best Original Score.

Steven Yeun adalah aktor Asia-Amerika pertama yang dinominasikan untuk Best Actor dari Oscar. Sementara Youn Yuh Jung adalah orang Korea pertama yang dinominasikan dalam kategori akting di Oscar.

Adapun film-film yang bersaing untuk Best Picture bersama dengan Minari di Oscar 2021 adalah The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7.

Pada kategori Best Director mencakup Thomas Vinterberg (Another Round), David Fincher (Mank), Chloe Zhao (Nomadland), dan Emerald Fennell (Promising Young Woman).

Bersama Steven Yeun, nominasi dalam kategori Best Actor adalah Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), dan Gary Oldman (Mank) .

Untuk Best Supporting Actress, Youn Yuh Jung akan bersaing dengan Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), dan Amanda Seyfried (Mank).

Nominasi Best Original Screenplay juga termasuk Judas and the Black Messiah, Promising Young Woman, Sound of Metal dan The Trial of the Chicago 7.

Bersama Emile Mosseri, nominasi Best Original Score adalah akan diperebutkan oleh Da 5 Bloods (Terence Blanchard), Mank (Trent Reznor, Atticus Ross), News of the World (James Newton Howard), dan Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste).

Minari disutradarai oleh Lee Isaac Chung dan dibintangi oleh Steven Yeun, Han Ye Ri, Alan Kim, Noel Kate Cho, Youn Yuh Jung dan Will Patton. Berdasarkan pengalaman nyata sutradara, film ini berkisah tentang keluarga imigran Korea Selatan yang mencoba memulai kehidupan baru di pedesaan Amerika pada tahun 1980-an.

Minari telah memenangkan Best Motion Picture in a Foreign Language di Golden Globes 2021 dan membawa pulang Grand Jury Prize dan Audience Award di Sundance Film Festival 2020. Film dan bintang Alan Kim juga sama-sama mencetak kemenangan di 26th Critics Choice Awards.

Sejauh ini, film dan tim Minari telah memenangkan 91 trofi dari acara penghargaan dan asosiasi. Sementara itu, Oscar 2021 akan digelar pada Minggu (25/3/2021).

