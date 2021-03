JAKARTA - Raisa turut ambil bagian seiring dengan peluncuran Raya and the Last Dragon dan untuk merayakan film pertama Walt Disney Animation Studios yang terinspirasi dari keragaman budaya Asia Tenggara, empat penyanyi dari Indonesia, Filipina, Thailand dan Malaysia berkolaborasi dalam sebuah lagu spesial berjudul Trust Again.

Lagu tiga bahasa ini bercerita tentang nilai-nilai yang menjadi pesan utama dalam film, yaitu kepercayaan dan persahabatan. Mengambil inspirasi dari dunia fantasi bernama Kumandra dan petualangan Raya, seorang pendekar yang menggambarkan semangat dari bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Kolaborasi musik multi-teritori ini merupakan pertama dalam jenisnya di wilayah ini, dan menjadi sebuah pencapaian penting dalam komitmen Disney untuk terus berkolaborasi dengan talenta-talenta lokal berbakat untuk menghadirkan konten hiburan berkualitas bagi penonton di Asia Tenggara.

Esensi dari lagu Trust Again adalah sebuah perayaan akan keanekaragaman budaya di wilayah Asia Tenggara. Para penggemar dapat mendengarkan suara Raisa yang indah dalam chorus yang akan membuat banyak orang terpikat.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia (15/3) selain itu, deretan elemen-elemen budaya Asia Tenggara lainnya juga akan dihadirkan dalam lagu ini melalui lirik dan melodi, Yonnyboii yang mampu mengaitkan makanan seperti "satay dan nasi lemak" di verse pertama.

Pada bagian Matthaios dalam bahasa Tagalog menyebutkan “aku adalah sekutumu seperti Aris” senjata asal Filipina yang digunakan oleh Raya. Sementara di bagian lagu yang dibawakan oleh SPRITE, dengan penuh perasaan pada verse terakhir menyebut Tuk Tuk, moda transportasi populer di Thailand yang juga nama salah satu karakter dalam filmnya.

Lagu ini juga mengandung unsur instrumen musik etnik Asia Tenggara seperti Seruling, Perkusi Etnik, Jaw Harp, Angklung, Ensambel Thailand, Gamelan dan Suling Sunda. Mastering lagu dilakukan oleh Mastering Engineer pemenang Grammy Award, Chris Athens, lagu ini tak diragukan menjadi sebuah penggerak atas tema yang bersifat universal yaitu kepercayaan. Lagu ini akan dirilis bersamaan dengan video lirik pada tanggal 12 Maret 2021, serta video klip yang menghadirkan keempat artis akan dirilis kemudian pada bulan Maret 2021.