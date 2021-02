JAKARTA - Sabtu, 20 Februari 2021 tepat pukul 19:00 WIB, konser musik Youtube Music Night dimulai dan dibuka langsung oleh aksi panggung penyanyi terkenal, Raisa.

Dipandu Boy William dan Sere Kalina, konser musik satu ini merupakan hasil kolaborasi YouTube Indonesia bersama Aqua dan MNC Group.

Usai membuka gelaran konser dan menyapa para penikmat musik langsung dengan Apalah Arti Menunggu dan Bersinar, Raisa kemudian menyanyikan dua lagu hits lainnya, Ruang Nostalgia dan Bahasa Kalbu.

Sebagai highlight konser, mengenakan setelan blus merah dan celana high wais, Raisa lanjut menghentak panggung Youtube Music Night lewat penampilan duetnya bersama Dipha Barus, dengan lagu My Kind of Crazy dan Mine (Day and Night).

Berkolaborasi bersama Dipha Barus, istri aktor Hamish Daud tersebut mengaku tidak pernah terbayang bisa membuat musik dan merasa klik dengan Dipha.

“Zaman dulu enggak pernah terbayang bikin musik sama Dipha. Waktu ketemu ternyata nyambung banget, ya receh-recehnya, ya musiknya,” kata Raisa.

Raisa menyebut, musik yang ia garap bersama DJ tersebut adalah tipe musik yang sangat berbeda dari kebiasaannya selama ini. “Pas bikin lagu bareng, kita bikin musik yang aku sebelumnya enggak pernah bawain dan musik yang dia belum pernah bawain sebelumnya juga. It’s been pleasure kerja sama Dipha,” pungkasnya. Selain Raisa dan Dipha Barus, deretan penyanyi lain juga akan memeriahkan panggung YouTube Music Night malam ini. Sebut saja mulai dari Brisia Jodi, Ghea Indrawari, Novia Bachmid, sampai Mahalini X Nuca.