SEOUL - Golden Cinema Film Festival dihelat untuk ke-40 kalinya pada 11 Maret 2021. Bertempat di Seoul, acara yang digagas oleh Korean Society of Cinematographers itu sempat ditunda karena pandemi COVID-19.

Parasite dan Black Money sama-sama menjadi film yang paling banyak membawa pulang trofi, yakni masing-masing 3. Parasite mengamankan trofi Best Film, sementara Black Money dari kategori Best Director.

Dari kategori artis, Honey Lee dan Jo Jin Woong dianugerahi trofi Best Actress dan Best Actor berkat peran mereka di Black Money. Ada juga YoonA SNSD yang mengantongi satu piala kategori Cinematographers’ Choice Popularity Award.

Melansir Soompi, berikut daftar lengkap pemenang Golden Cinema Film Festival ke-40:

Best Film: “Parasite”

Best Director: Jung Ji Young (“Black Money”)

Cinematographer Gold Award: Hong Kyung Pyo (“Parasite”)

Cinematographer Silver Award: Kim Tae Kyung (“The King’s Letters”)

Cinematographer Bronze Award: Kim Hak Soo (“Spring, Again”)

Best New Cinematographer: Lee Jung In (“Romang”)

Best New Director: Park Noo Ri (“Money”), Kim Joon Sik (“Between the Seasons”)

Actor’s Grand Prize: Song Kang Ho (“Parasite”)

Best Actor: Jo Jin Woong (“Black Money”)

Best Actress: Honey Lee (“Black Money”)

Best Supporting Actor: Lee Kwang Soo (“Inseparable Bros”)

Best Supporting Actress: Kim Mi Kyung (“Kim Ji Young, Born 1982”)

Best New Actor: Woo Do Hwan (“The Divine Fury”), Kim Sung Kyu (“The Gangster, The Cop, The Devil”)

Best New Actress: Kim So Hye (“Moonlit Winter”), Choi Mi Gyo (“Murphy’s Law & Sally’s Law”), Yoon Hye Ri (“Between the Seasons”)

Cinematographers’ Choice Popularity Award: Kim Hong Pa (“Juror 8“), Girls’ Generation’s YoonA (“EXIT”)

Child Actor Award: Lee Go Eun (“Sunkist Family”), Eum Seo Young (“Sky at the Bottom of the Lake”)

Best Lighting Director: Song Jae Suk (“The Culprit”)

Jury’s Special Award: SHINee’s Minho (“The Battle of Jangsari“), Hwang Woo Seul Hye (“Sunkist Family”)

Special Award: Bae Jae Hyun

Achievement Award: Lee Tae Hee, Kim Ki Eop

Acting Achievement Award: Lee Hae Ryong

Director Achievement Award: Bae Chang Ho

Cinematographer Achievement Award: Ahn Chang Bok

Film Development Achievement Award: Bong Joon Ho

