JAKARTA - Album kompilasi bertajuk Voice Of Humanity yang hadir di platform digital kini telah dirilis. Sederet musisi besar terlibat dalam proyek album ini.

Album kompilasi Voice Of Humanity diinisiasi oleh sebuah lembaga kemanusiaan explore! ini memiliki niat untuk menjalin dan mempererat persaudaraan dari kalangan sektor kreatif khususnya para musisi untuk bersama bergerak dan berkolaborasi dalam bentuk kumpulan hasil karya yang nantinya didedikasikan untuk dunia kemanusiaan.

Musik adalah bahasa universal, cara efisien membangun rasa kemanusiaan antar sesama. Dengan semangat #KolaborasiKebaikan dalam bentuk kompilasi kemanusiaan.

"Kompilasi Voice Of Humanity ini menawarkan tantangan baru bagi seluruh musisi yang terlibat yaitu menyajikan aransemen karyanya tanpa memakai alat musik. Dan yang utama dan terpenting tema-tema lagu yang ada di album kompilasi ini mengusung tema-tema kemanusiaan dan kebaikan," dalam rilis yang diterima Okezone.

Sederet bintang utama yang hadir yakni, Rocket Rockers, Fadly PADI Reborn, Rudye (Lyon), Mohammad Noh Saleh (Hujan) Malaysia, Eka (The Brandals), Yas Budaya (Alone at Last, Mitosmistis), Mp-Boys, Voccafarabi, Glory of Love serta duet antara Bin Harlan (C’mon Lennon) dan David Hersya (Semakbelukar) serta Ghea&Ghia.

"Album ini untuk membantu korban anak baik dari sektor kesehatan (kekurangan gizi, nutrisi) dan pendidikan terdampak musibah baik bencana alam maupun pandemi covid-19 yang masih terus membayangi selama hampir satu tahun terakhir ini di Indonesia yang kian hari kian memburuk. Semoga kompilasi ini mampu menggerakkan kita untuk terus berupaya dalam konteks saling tolong menolong dan menularkan etos berkolaborasi dalam kebaikan terhadap sesama," tutup rilis tersebut.

