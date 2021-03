JAKARTA - Kabar gembira datang dari aktor Miller Khan. Pemain film Ratu Ilmu hitam tersebut baru saja melamar kekasih barunya, Kamis (11/3/2021).

Uniknya Miller melamar sang kekasih ketika menaiki helikopter. Dia pun membagikan sebuah video saat mengajak kekasihnya itu akan menaiki helikopter.

Tanpa sepengetahuan sang kekasih, Miller ternyata telah menyiapkan cincin emas. Pada unggahan berikutnya sang kekasih pun terlihat mengenakan cincin tersebut di jari manisnya.

Baca Juga:

Sesama Perantau Malaysia, Miller Khan Ungkap Panggilan Akrab Ashraf Sinclair

Ini Rahasia Miller Khan Bina Hubungan Asmara selama 2,5 Tahun

"She said yes, Alhamdulillah love you sayang @its.fr_," tulis Miller dalam unggahan di Insta Story, Kamis (11/2/2021).

Keduanya tampak serasi menggunakan busana formal pada kesempatan tersebut. Miller terlihat gagah menggunakan setelan hitam. Sementara kekasihnya mengenakan gaun tanpa lengan berwarna abu-abu perak.

Keduanya diketahui menjalin hubungan pada Juli 2020. Sebelum berpacaran dengan pasangan barunya itu, Miller menjalin asmara cukup lama dengan perempuan bernama Nathalie Stephens. Namun sayang, hubungan tersebut kandas usai keduanya bersama sekitar 2,5 tahun.

(aln)