AKTOR Miller Khan datang membawa kabar kurang menyenangkan terkait kondisi kesehatannya. Suami dari Farina Rebecca ini mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan terkait lipoma yang menyerang jari telunjuknya.

Sebagaimana diketahui, lipoma merupakan tumor jinak berupa benjolan lemak di antara kulit dan lapisan otot. Lipoma biasanya muncul akibat pertumbuhan sel-sel lemak yang berlebihan.

Kendati demikian lipoma tidak berbahaya. Meski beberapa orang memilih untuk melakukan operasi pengangkatan jika benjolan lemak tersebut dirasa mengganggu.

"Yo da name is lymph aka lipoman !!!," tulis Miller Khan pada keterangan foto yang menunjukkan jarinya yang bengkak akibat lipoma.

"Been a good 4 years (jimat keberuntungan) aku kira sudah waktunya untuk pergi sekarang, kamu hati-hati brodah sampai jumpa lagi??) Wkwkkwkw chowwww," tambahnya.

Melalui unggahannya, kakak kandung Aliff Ali ini juga sempat membagikan foto saat dirinya tengah berpose dengan para suster yang merawatnya di rumah sakit. Tak lupa, bersama sang istri yang setia mendampinginya menjalani operasi pengangkatan lipoma.

Unggahan tersebut membuat beberapa rekan artis khawatir dengan kondisi bintang film Ratu Ilmu Hitam tersebut. Kendati demikian, operasi sudah selesai dilakukan, dan hanya tinggal menunggu pemulihan hingga dirinya diperbolehkan kembali ke rumah.

"Get well soon pakcik....," tulis Evan Sanders.

"Get well soon brooo," tulis Tarra Budiman.

"Get well soon , Miller," tulis Dewi Irawan.

