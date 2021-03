JAKARTA - Miller Khan ternyata merupakan sosok lelaki yang romantis. Salah satu bukti validnya adalah saat ia melamar kekasihnya di helikopter.

Dalam postingan tersebut sang kekasih tampak menyeka air matanya dengan tisu. Sementara Miller menempelkan tangannya dipundak perempuan tersebut yang bersandar kepadanya.

"Dan dia pun menangis lagi wkwkwk @its.fr_," tulis Miller seperti dikutip dari Insta Story miliknya, Kamis (11/3/2021).

Sebelumnya, Miller pun membagikan deretan momen lamarannya dengan sang kekasih. Uniknya, keduanya terlihat menaiki helikopter dengan mengenakan busana formal.

Sang aktor pun mengungkapkan kekasihnya tersebut belum mengetahui rencana lamaran tersebut. Sejurus kemudian, cincin yang disiapkan olehnya menempel di jari manis perempuan dengan dress abu-abu perak tersebut.

"She said yes, Alhamdulillah. Love you sayang @its.fr_," tulisnya.

Setelah menuruni helikopter di atas helipad salah satu hotel ternama di kawasan Jakarta pusat, Miller pun mengajak kekasihnya itu untuk makan malam romantis. Sayang masih belum diketahui secara pasti keduanya akan menikah. Melalui Instagram, mereka diketahui telah menjalin asmara sejak Juli 2020. Sejak saat itu sang aktor pun kerap membagikan momen mesra dengan sang kekasih.