SEOUL - Aktor Itaewon Class, Ahn Bo Hyun ramai dikabarkan akan menjadi lawan main Kim Go Eun dalam drama Yumi's Cells. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh FN Entertainment selaku agensi sang aktor.

"Benar bahwa Ahn Bo Hyun mendapat tawaran untuk berperan sebagai Goo Woong dalam Yumi's Cells. Dia mempertimbangkannya dengan sangat positif," ujar FN Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Kamis (11/3/2021).

Goo Woong digambarkan sebagai pria yang cuek namun memiliki sisi romantis. Dalam drama ini, dia akan memiliki hubungan romansa dengan Yumi, karakter yang diperankan Kim Go Eun.

Drama Yumi's Cells diadaptasi dari webtoon berjudul serupa yang berkisah tentang seorang pekerja kantoran biasa bernama Yumi. Drama ini akan berbicara dari perspektif sel otak dalam kepala Yumi yang mengendalikan setiap pikiran, perasaan, dan tindakannya.

Baca juga: Kim Go Eun Comeback Lewat Drama Yumi's Cells

Proyek ini dijadwalkan memulai syuting pada semester I-2021. Lee Sang Yeob yang dikenal lewat karyanya dalam serial Familiar Wife dan Shopping King Louie, ditunjuk untuk mengarahkan drama tersebut.

Lee akan berkolaborasi dengan tiga penulis skenario sekaligus. Mereka adalah Song Jae Jung (Memories of the Alhambra), Kim Yoon Joo (Find Me in Your Memory), dan penulis skenario pendatang baru, Kim Kyung Ran.

Sementara itu, Ahn Bo Hyun memulai debutnya di dunia hiburan pada 2007. Berawal dari dunia modeling, dia mengembangkan sayapnya sebagai aktor pada 2014, melalui drama Golden Cross. Terakhir, dia bermain dalam drama Kairos.*

