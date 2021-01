SEOUL - Setelah sukses The King: Eternal Monarch, Kim Go Eun dipastikan kembali ke layar kaca lewat drama Yumi’s Cells. Proyek tersebut, diadaptasi dari webtoon (komik daring) populer berjudul serupa.

Dia akan berperan sebagai Yumi, pekerja kantoran biasa yang kesulitan mengungkapkan perasaannya. Dia cenderung mengontrol pikiran, perasaan, bahkan tindakannya sendiri.

Namun seiring pertambahan usia dan pengalaman hidup, Yumi menyadari satu hal. Bahwa kebahagiaan bisa ditemukan bahkan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.

“Aku rasa, alasan kenapa kisah cinta Yumi bisa membuat orang tertawa dan menangis adalah karena ceritanya sangat akrab dengan kita. Aku tak sabar untuk menyusuri kisahnya,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (31/12/2020).

Drama Yumi’s Cells merupakan proyek kedua Kim Go Eun yang diadaptasi dari komik daring populer. Pada 2016, dia beradu akting dengan Park Hae Jin dan Seo Kang Joon dalam drama Cheese in the Trap.

Baca juga: Lee Min Ho Posting Lagu Galau di Instagram, Kangen Kim Go Eun?

Sementara itu, Yumi’s Cells akan ditukangi oleh Lee Sang Yeob, sutradara di balik drama Familiar Wifedan Shopping King Louie. Dia akan berkolaborasi dengan tiga penulis skenario sekaligus: Song Jae Jung (Alhambra), Kim Yoon Joo (Find Me in Your Memory), dan Kim Kyung Ran. Meski belum ada informasi terkait lawan main Kim Go Eun, namun drama itu dijadwalkan memulai syuting pada semester I-2021.* Baca juga: Cerai dari Gisella Anastasia, Gading Marten: Dia Tak Bahagia