LONDON - Ratu Elizabeth II akhirnya buka suara terkait wawancara Pangeran Harry dan Meghan Markle dengan Oprah Winfrey, pada 7 Maret 2021. Dia secara khusus menanggapi pernyataan keduanya seputar kehidupan kerajaan hingga isu rasial.

“Isu yang diangkat, terutama soal ras sangat memprihatinkan. Meskipun beberapa ingatan mungkin berbeda, ingatan itu ditanggapi dengan serius dan akan ditangani oleh keluarga secara pribadi,” kata sang ratu dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Page Six, Rabu (10/3/2021).

Ratu Elizabeth II dalam keterangannya menambahkan, “Harry, Meghan, dan Archie akan selalu menjadi anggota keluarga yang sangat dicintai.”

Sumber kerajaan kemudian menambahkan bahwa Harry dan Meghan harus diberi kesempatan untuk membahas masalah yang diangkat secara pribadi sebagai keluarga. Terkait isu rasisme, dia menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari keluarga kerajaan sejak dulu.

“Keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan kesehatan mental adalah subjek penting dan sorotan yang menjadi bagian dari pekerjaan anggota keluarga kerajaan selama bertahun-tahun,” ungkap sumber dalam istana itu.

Baca juga: Hak Siar Wawancara Meghan Markle dan Pangeran Harry Dibanderol Rp100 Miliar

Pangeran Harry dan Meghan Markle melanggar protokol kerajaan dengan menerima wawancara bernilai Rp100 miliar bersama Oprah Winfrey. Dalam kesempatan itu, Markle meluruskan beberapa pemberitaan media Inggris yang menurutnya tidak sesuai fakta.

Dimulai dari bantahannya seputar isu yang mengatakan dia membuat iparnya, Kate Middleton menangis hingga hubungan tegang antara Pangeran Harry dengan ayah dan kakaknya.

Klaim Harry dan Markle yang dinilai paling ‘mengganggu’ publik Inggris adalah seputar pernyataan anggota keluarga kerajaan yang khawatir dengan warna kulit Archie. Alasan itu pula yang membuat Markle tak betah berada di istana dan akhirnya meninggalkan Inggris.

Namun, pasangan bergelar The Duke and Duchess of Sussex itu sepakat untuk tidak membeberkan siapa sosok anggota keluarga kerajaan yang mengeluarkan pernyataan rasisme tersebut. Namun Harry menegaskan, orang itu bukan Ratu Elizabeth II dan suaminya, Pangeran Philip.*

Baca juga: Amanda Manopo Buka 'Minimarket' Gratis di Lokasi Syuting Ikatan Cinta