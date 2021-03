JAKARTA - Dua penyanyi remaja yang tengah naik daun, Betrand Peto Putra Onsu (Onyo) dan Anneth Delliecia akan tampil dalam I Can See Your Voice Indonesia pada malam ini (22/3/2021).

Mereka akan dibantu tujuh detective celebrity, mulai dari Ivan Gunawan, Okky Lukman, Wendi Cagur, Alifa Lubis, Sarwendah, Aiman KDI, hingga Jelita KDI. Raffi Ahmad dan Indra Herlambang akan kembali menjadi host dalam program tersebut.

Kali ini, semua keluarga Rumah Ruben yang tayang di MNCTV akan bertamu di I Can See Your Voice Indonesia. Malam ini, Thalia akan memarahi kakaknya, Onyo karena salah menebak Mistery Singer yang ternyata good voice.

Ivan Gunawan sebagai detective memberikan wejangan kepada Onyo dan Anneth, untuk memilih mana yang Bad Voice ataupun Good Voice dari hanya melihat penampilan para Mistery Singer. Seluruh detective kemudian akan bernyanyi You Are Beautiful bersama mantan personel Cherrybelle, Sarwendah.

Episode malam ini juga hadir seorang penyanyi yang menyamar menjadi Mistery Singer. Siapakah dia? Menjadi siapakah dia di I Can See Your Voice Indonesia kali ini?

Nama-nama para Mistery Singer selalu unik di setiap episodenya. Pada episode minggu ini ada enam kontestan yang akan ditebak oleh Onyo dan Anneth: Idola Cilik, Sahabat Kecil, Gadis Milenial, Anak Nusantara, Cool Boy, dan Senior Hits. Siapakah mistery singer yang berhasil melaju ke babak final stage bersama para superstar nanti? Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season pada 22 Maret 2021, pukul 19.00 WIB, hanya di MNCTV selalu di hati. Program I Can See Your Voice Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses situs www.rctiplus.com.* Baca juga: Aurel Bahas Masa Lalu saat Minta Restu Nikah, Liza Natalia: Tidak Ada yang Sakit Hati