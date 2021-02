JAKARTA - Pada I Can See Your Voice Indonesia malam ini (8/2/2021), sang ‘Diva Melayu’ Iyeth Bustami akan mencoba peruntungannya dengan menebak siapa sosok di balik mystery singer. Sosok itu, nantinya akan menjadi rekan duetnya di Final Stage.

Kedatangan Onyo dan Alifa membuat episode kali ini semakin seru dan menggelitik. Kedua detective itu berdebat atas penilaian mereka terhadap mistery singer yang sangat sulit untuk ditebak. Sang Diva mempunyai pilihan sendiri dalam menentukan siapa yang akan di eliminasi.

Namun beberapa detective yang berpendapat beda dengan sang Diva sempat baper, karena pendapat mereka tidak didengar. Ivan Gunawan menunjukan talentanya sebagai master fashion dengan melakukan make over kepada salah satu peserta.

Tak hanya seru, game show ini juga menceritakan kisah hidup salah satu mystery singer yang sungguh haru dan penuh inspiratif hingga membuat para detective iba. Semakin seru dan menantang, kali ini akan ada penyamaran dari artis-artis yang akan menjadi mistery singer.

Lalu, akan ada pula mystery singer yang menampilkan kemampuan tidak terduga mereka di atas panggung. Penampilan mystery singer bercadar yang mengaku kembaran sang Diva juga layak dinantikan.

Malam ini, akan ada lima kontestan yang ditebak oleh sang Diva Melayu. Mereka adalah Laila Canggung, Nirmala, Pansos Idol, Idaman Wanita, Miss Melayu, dan Laksmana Raja. Akankah sang Diva Melayu Iyeth Bustami mendapatkan good voice dan mengikuti jejak superstar terdahulu? MNCTV akan menayangkan I Can See Your Voice Indonesia Season 5 pada Senin, 8 Februari 2021, pukul 19.00 WIB. Program ini juga bisa Anda saksikan di aplikasi RCTI+ atau mengakses situs www.rctiplus.com.