JAKARTA - Pada I Can See Your Voice Indonesia pekan lalu, Leo boy menjadi jawaban bagi sang Diva, Titi DJ. Namun kali ini, yang akan menjadi superstar adalah seorang penyanyi dangdut senior asal Pasuruan Jawa Timur, Inul Daratista.

Si pemilik Goyang Ngebor itu akan mencoba untuk menebak Mystery Singer yang akan berduet dengannya di Final Stage, pada Senin (22/2/2021) malam. “Untuk menebak Mystery Singer ini aku benar-benar menggunakan feeling, karena aku selalu yakin kalau feeling aku itu selalu tepat,” ujar Inul.

Ibu satu anak itu menambahkan, “Kalau hanya melihat dandanan dan wajah merekam akan sangat sulit untuk menebaknya. Jadi, salah satu cara adalah memakai feeling. Jangankan saya, para detective juga pasti kesulitan untuk menebak.”

Detective celebrity yang akan tampil malam ini adalah Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Wendy Cagur, Danang, Nita Thalia, dan Gitalia KDI. Duo Raffi Ahmad dan Indra Herlambang akan duduk sebagai host acara tersebut.

“Para detective itu menurut aku justru sangat mengacaukan, bukan malah membantu aku. Tapi ada 1 persen masukan yang benar dan membantu, tapi 99 persen tidak membantu!” ungkap Inul dengan canda.

Meski demikian, kehadiran para detective yang penuh canda tawa selalu mampu memancing tawa penonton. Kali ini, Ivan Gunawan dan Wendy Cagur meniru gaya dukun dan berhasil membuat semua yang ada di studio tertawa.

Baca juga: Alifa dan Onyo Berdebat di I Can See Your Voice Indonesia MNCTV Malam Ini

Namun, ada pula kisah haru yang disajikan ICSYV pada malam ini. Keadaan yang semakin sulit membuat sang Superstar terketuk hatinya untuk membantu dua Mystery singer yang sedang dalam kesusahan. Kemudian Inul memberikan sejumlah uang untuk membantu orang itu untuk menyambung hidup. Setiap episodenya, I Can See Your Voice selalu memberikan hal berbeda. Kali ini, sang Superstar kedatangan orang yang sudah tidak asing dalam kehidupannya yang akan memberi kejutan untuknya dan para detective. Siapakah dia? Nama-nama para Mystery Singer selalu saja unik di setiap episodenya, pada episode kali ini ada enam kontestan yang akan ditebak oleh Inul Daratista: madame dangdut, buaya buntung, mawar putih, bum bum boy, kumis merdu dan sehati. Sang Superstar Inul Daratista jatuh pingsan saat mendengar suara Mystery Singer pilihannya. Apakah Bad Voice ataukah Good Voice? Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season 5, pada 22 Februari 2021, pukul 19.00 WIB, hanya di MNCTV. Program I Can See Your Voice Indonesia juga bisa disaksikan melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses www.rctiplus.com.* Baca juga: Tegaskan Nissa Sabyan Bukan Selingkuhan, Ayah Rela Disumpah