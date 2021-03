LOS ANGELES - Mariah Carey kembali merasakan pahitnya digugat secara hukum oleh keluar sendiri. Kali ini, ibu dua anak itu digugat atas dugaan pencemaran nama baik oleh kakaknya, Morgan Carey.

Mengutip The Guardian, Minggu (6/3/2021), Morgan menggugat sang adik karena pernyataannya di buku The Meaning of Mariah Carey. Morgan mengklaim apa yang diungkap Mariah di buku tersebut tidak benar dan merusak nama baiknya.

Gara-gara buku Mariah, Morgan mengaku mengalami stres berat. Buku tersebut juga merusak reputasi dan kehidupan pribadi serta bisnisnya.

Dalam The Meaning of Mariah Carey, sang penyanyi sempat menyinggung tentang pertengkarannya dengan Morgan dan ayah mereka. Mariah menulis, "Aku menyaksikan kemungkinan seorang anggota keluargaku bisa mati secara tragis di depan mataku sendiri."

Atas tulisan itu, Morgan menjawab, "Gambaran klise dan rasial tentang pertengkaran fisik dua orang kulit hitam tidak pernah terjadi."

Mariah juga menduga Morgan pernah menyiksa ibu mereka, yang mana langsung dibantah oleh yang bersangkut dan menyebut itu semua kebohongan sang artis.

Sebulan sebelumnya, Mariah sudah digugat oleh Alison Carey. Senada dengan Morgan, Alison menyebut Mariah mencemarkan nama baiknya dalam buku tersebut.

