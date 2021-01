LOS ANGELES - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joe Biden dan Kamala Harris resmi dilantik sebagai pemimpin baru Amerika Serikat, pada Rabu (20/1/2021) waktu setempat. Keduanya menggantikan Presiden Donald Trump dan Mike Pence yang kalah dalam Pemilu AS pada November silam.

Biden menjadi penganut Katolik kedua yang dilantik sebagai Presiden sepanjang sejarah AS, sementara Harris akan menjadi perempuan kulit hitam dan keturunan Asia Selatan pertama yang menjadi Wakil Presiden AS.

Upacara pelantikan keduanya pun digelar dengan protokol ketat di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Meski demikian, acara tersebut juga bertabur bintang seperti halnya Lady Gaga hingga Jennifer Lopez.

Usai pelantikan, tidak sedikit pula selebriti Hollywood yang mengungkapkan rasa senangnya. Beberapa dari mereka juga memberikan selamat kepada pemimpin baru AS tersebut.

Seperti Mariah Carey yang mengunggah ayat Alkitab di Twitter miliknya. Pelantun When You Believe tersebut berharap pelantikan pemimpin baru menjadi sukacita untuk warga AS.

"Mungkin ada tangisan semalam, tapi kegembiraan datang di pagi hari (Mazmur 30: 5). Air mata sukacita dan doa untuk bangsa kita dan seluruh dunia," tulisnya di Twitter.

Berikutnya ada penyanyi senior Paula Abdul yang memberikan selamat kepada Biden dan Harris atas pelantikannya. "Seorang Presiden untuk semua warga Amerika Serikat. Selamat kepada Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden. Biarlah ada kedamaian dan semoga kita semua maju bersama," tulis perempuan 58 tahun itu.

Disisi lain, Rihanna tampak membagikan foto saat dirinya mengenakan kaus berwarna biru dengan tulisan, ‘Akhiri rasisme dengan cara apapun’. Kaos itu dipadukannya dengan celana dalam hitam dan sandal hak tinggi berwarna pink.

Sambil membawa dua kantong sampah berukuran besar, Rihanna menuliskan, “Aku di sini, hanya untuk menolong.” Bersama foto itu, menyelipkan tagar bertuliskan ‘We Did It Joe’ yang mengacu pada video viral saat Kamala Harris memberi tahu Joe Biden mereka menang pemilu, pada November silam.

Sementara itu, penyanyi Bebe Rexha tampak memberikan kalimat penyemangat untuk para pengikutnya. Dia menilai tidak ada kata terlambat untuk mengejar mimpi, seperti halnya Biden yang menjadi Presiden di umurnya yang ke-78 tahun.

"Hanya ingin memberi tahu Anda. Tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian Anda. Joe Biden berusia 78 tahun dan menjadi presiden Amerika Serikat hari ini. Jangan menyerah," tulis Bebe Rexha.

(aln)