HOME CELEBRITY MUSIK

Mariah Carey Gelar Tur Asia, Mampir Indonesia?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |08:12 WIB
Mariah Carey Gelar Tur Asia, Mampir Indonesia?
Mariah Carey Gelar Tur Asia, Mampir Indonesia? (Foto: IG Mariah Carey)
LOS ANGELES - Mariah Carey siap menggelar konser tunggal di Asia dalam tur bertajuk Mariah Carey The Celebration of Mimi. Beberapa negara seperti Filipina, Thailand, China, dan Jepang masuk dalam daftar yang akan dikunjungi oleh pelantun All I Want for Christmas Is You ini.

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Mariah Carey melalui akun Instagram pribadinya, @mariahcarey.

"Kami akan membawa The Celebration of Mimi ke seluruh dunia. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian semua di tahun perayaan spesial album Mimi ini. Jadwal tambahan akan segera diumumkan!" tulisnya.

Mariah Carey Gelar Tur di Asia, Mampir Indonesia?
Mariah Carey Gelar Tur di Asia, Mampir Indonesia?

Konser ini akan dimulai di Shanghai, China, pada 16 Mei 2025. Namun, penggemar di Indonesia harus menelan kekecewaan karena negara ini tidak masuk dalam daftar tur Asia sang diva. Selain Indonesia, Malaysia dan Singapura juga tampaknya dilewati dalam rangkaian konser tersebut.

