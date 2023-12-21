Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ogah Tambah Anak, Mariah Carey Putus dari Bryan Tanaka

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |16:31 WIB
Ogah Tambah Anak, Mariah Carey Putus dari Bryan Tanaka
Mariah Carey dan Bryan Tanaka putus setelah 7 tahun pacaran. (Foto: Instagram/@bryantanaka)
LOS ANGELES - Penyanyi Mariah Carey dan Bryan Tanaka resmi mengakhiri hubungan asmara mereka, setelah 7 tahun pacaran. Sumber dekat pasangan ini mengatakan, alasan keduanya putus karena perbedaan pandangan tentang masa depan. 

"Bryan ini membangun keluarga dan memiliki anak dari Mariah. Tapi tampaknya, bukan itu yang diinginkan Mariah dari Bryan," ujar sumber tersebut dikutip dari Page Six, pada Kamis (21/12/2023). 

Sumber itu mengatakan, Mariah Carey sudah merasa cukup dengan anak kembarnya, Moroccan dan Monroe, yang kini telah berusia 12 tahun. Sementara Bryan Tanaka berharap, bisa memiliki anak lagi dengan pelantun Fantasy tersebut. 

Mariah mulai berpacaran dengan Bryan yang merupakan backup dancer-nya, sejak 7 tahun lalu. Namun rumor putus keduanya mencuat setelah sang penyanyi terlihat menghabiskan liburan sendiri di Aspen, Colorado, pada pekan lalu. 

