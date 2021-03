SEOUL - Key East Entertainment merilis pernyataan resmi tambahan setelah Ji Soo mengunggah permintaan maaf atas respons terhadap tudingan tindak kekerasan yang dilakukannya semasa sekolah.

Dalam pembuka keterangannya, agensi itu meminta maaf jika skandal bullying tersebut membuat publik resah dan tak nyaman. Key East mengaku, melakukan investigasi internal terkait tuduhan yang dilayangkan pada artisnya.

"Pertama, tentu kami mengklarifikasi masalah ini pada Ji Soo. Ada beberapa bagian yang dia akui, namun lainnya terkesan dibesar-besarkan bahkan diputarbalikkan. Karena itu, kami akan memastikan fakta yang sebenarnya," ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Jumat (5/3/2021).

Key East Entertainment dalam lanjutan keterangannya membantah tuduhan kekerasan seksual yang dilayangkan pada artisnya. Dia berharap, tuduhan tanpa fakta sahih seperti itu tak menjadi spekulasi dan menjadi sumber pemberitaan media.

Guna mengetahui fakta sebenarnya, agensi itu membuka email khusus yang ditujukan untuk para korban atau netizen yang merasa pernah bermasalah dengan Ji Soo di masa lalu. Dengan begitu, sang aktor bisa meminta maaf secara pribadi kepada korban.

Ji Soo dan agensinya akan terus memantau kasus tersebut dari berbagai sumber, baik itu email maupun forum online. "Karena ini masalah serius, maka Ji Soo akan membatalkan semua kegiatan keartisannya dan mengambil waktu untuk merenungkan diri. Sekali lagi, kaki meminta maaf."

Kasus dugaan bullying dan kekerasan seksual atas Ji Soo mulai mencuat pada 2 Maret 2021. Seorang netizen mengklaim, kerap mendapat kekerasan dan kata-kata kasar dari sang aktor di sekolah.

Korban lain bahkan menuding Ji Soo kerap berhubungan badan di toilet sekolah dan merekamnya. Setelah semua tudingan itu, sang aktor buka suara dan merilis permintaan maaf terbuka pada 4 Maret 2021.

Sehari kemudian, KBS mengeluarkan aktor 27 tahun tersebut dari produksi drama River Where the Moon Rises. Kursi yang ditinggalkannya akan digantikan oleh aktor Mr. Queen, No In Woo.*

